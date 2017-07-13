15 Temmuz Darbe Girişimi Gecesi Hastaneler
15 Temmuz gecesi darbe girişiminde darbeciler tarafından elinde inanç ve cesaretinden başka hiç bir şeyi olmayan vatandaşlara kurşun yağdırıldı. Yaralananlar hastanelere taşındılar.
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15 Temmuz gecesi özellikle İstanbul ve Ankara’daki hastaneler yoğun bir çalışma içindeydi. Darbecilere karşı vücutlarıyla direnenler hastanelere ellerle, motorsikletle, taksilerle ve ambulanslarla taşınıyordu. Doktorlar gelen yaralılara müdahale etmek için canhıraş çalışıyordu. Ama gelen ağır yaralıların sayısı durmadan artıyordu.
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