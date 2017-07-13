15 Temmuz Darbe Girişimi Gecesi Hastaneler

15 Temmuz gecesi özellikle İstanbul ve Ankara’daki hastaneler yoğun bir çalışma içindeydi. Darbecilere karşı vücutlarıyla direnenler hastanelere ellerle, motorsikletle, taksilerle ve ambulanslarla taşınıyordu. Doktorlar gelen yaralılara müdahale etmek için canhıraş çalışıyordu. Ama gelen ağır yaralıların sayısı durmadan artıyordu.