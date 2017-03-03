15 Temmuz Darbe Girişimi Ana Davasının İddianamesi Tamam

»Ana Sayfa»15 Temmuz Darbe Girişimi
03.03.2017 13:48
15 Temmuz Darbe Girişimi Ana Davasının İddianamesi Tamam
221 sanıklı 15 Temmuz darbe girişimi ana davasının iddianamesi tamamlandı. İddianamede 38 sanık için 2 bin 988 kez müebbet hapis cezası istendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili, 26'sı general 221 şüpheli hakkında hazırlanan 2 bin 581 sayfalık çatı iddianamesi mahkemeye gönderildi. İddianamede, Fetullah Gülen bir numaralı şüpheli olarak yer alıyor.

"YURTTA SULH KONSEYİ" ÜYESİ OLARAK TESPİT EDİLEN 38 ŞÜPHELİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili hazırlanan çatı iddianamesinde, FETÖ'nün asker üyelerinden oluşan ve "Yurtta Sulh Konseyi" üyesi olarak tespit edilen 38 şüpheli de yer alıyor.

Buna göre Yurtta Sulh Konseyi, Akın Öztürk, Ahmet Bican Kırker, Ahmet Özçetin, Ali Kalyoncu, Ali Osman Gürcan, Ali Yazıcı, Bilal Akyüz, Cemil Turhan, Doğan Öztürk, Erhan Caha, Ertuğrul Terzi, Fırat Alakuş, Gökhan Şahin Sönmezateş, Hakan Evrim, Halil Gül, İlhan Talu, Kubilay Selçuk, Mehmet Dişli, Mehmet Partigöç, Mehmet Şahin, Muhsin Kutsi Barış, Murat Aygün, Murat Koçyiğit, Mustafa Barış Avıalan, Muzaffer Düzenli, Orhan Yıkılkan, Osman Kardal, Osman Kılıç, Osman Ünlü, Ömer Faruk Harmancık, Özcan Karacan, Özkan Aydoğdu, Ramazan Gözel, Savaş Kabaklı, Semih Terzi, Sinan Sürer, Turgay Sökmen ve Ünsal Coşkun'dan oluşuyor.

İddianamede 38 sanık için 2 bin 988 kez müebbet hapis cezası istendi.

221 ŞÜPHELİDEN 199'U TUTUKLU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili çatı iddianamesinde yer alan 221 şüphelinin, biri orgeneral, 3'ü korgeneral, 4'ü tümgeneral, 16'sı tuğgeneral, 3'ü tuğamiral, 26'sı albay, 27'si yarbay, 37'si binbaşı, 21'i yüzbaşı, kalanlar ise diğer alt rütbelerde. Şüphelilerden 199'u tutuklu, 8'i adli kontrol şartıyla serbest. Örgüt lideri Gülen'in de aralarında bulunduğu 15 firari şüpheli hakkında ise yakalama kararı bulunuyor.

"HAK ETTİKLERİ CEZALARI ALANA KADAR ETKİN MÜCADELEYE DEVAM"

Öte yandan konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, hain darbe girişiminde bulunan Fethullahçı Terör Örgütü üyelerinin hak ettikleri cezaları almaları için etkin ve kararlı bir şekilde görevini yapmaya devam edecektir."

 

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