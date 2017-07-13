15 Temmuz Bilançosu: 1 Yılda 50 Bin 510 Kişi Tutuklandı

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmalar kapsamında bugüne kadar 169 bin 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Soruşturmalar kapsamında 169'u general, 7 bin 98'i albay ve alt rütbeler, 8 bin 815'i emniyet mensubu, 24'ü vali, 73'ü vali yardımcısı, 116'sı kaymakam, 2 bin 431'i yargı mensubu ve 31 bin 784 diğer şüpheli olmak üzere 50 bin 510 şüpheli tutuklandı. 3 bin 46 asker, 5 bin 24 polis, 9 vali, 27 vali yardımcısı, 73 kaymakam, 3 Yargıtay üyesi ve 39 bin 41 diğer şüpheliler olmak üzere 48 bin 439 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Soruşturmalar sırasında 10 bin 33 kişi savcılıktan, 33 bin 371 kişi de kolluk kuvvetlerinden olmak üzere 43 bin 404 kişi serbest bırakıldı.

Soruşturmalarda 8 bin 87 kişi hakkında yakalama kararı alınırken, bunların 152'sini asker, 392'sini polis, 3'ünü vali yardımcısı, 9'unu kaymakam, 265'ini yargı mensubu ve 7 bin 266'sını diğer şüpheliler oluşturdu.

Yargı mensupları

Yargı mensuplarından, adli ve idari yargıda görevli 2 bin 280 hakim ve cumhuriyet savcısı, Yargıtayda görevli 105 üye, Danıştayda görevli 41 üye, Anayasa Mahkemesinde görevli 2 üye, HSYK'da görevli 3 üye olmak üzere 2 bin 431 kişi tutuklandı.

Adli ve idari yargıda hakkında işlem yapılan 4 bin 469 kişiden 3'ü Yargıtay üyesi, bin 219'una adli kontrol verilirken, 88'i savcılık, 409'u kolluk kuvvetleri tarafından serbest bırakıldı.

Adli ve idari yargıda görevli 234, Danıştayda görevli 5, Yargıtayda görevli 26 kişi olmak üzere 265 kişi hakkında yakalama kararı bulunuyor. Adli ve idari yargıda görevli 6 hakim ve cumhuriyet savcısının gözaltı süresi devam ediyor.