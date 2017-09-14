'15 Eylül Hareketi' Riyad Yönetimini Protesto Edecek
Son günlerde Suudi Arabistan'da yaşanan gözaltı ve tutuklamalar nedeniyle Suudi Arabistan'ın önde gelen alim ve vaizleri Cuma günü protesto çağrısında bulundu.
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Suudi Arabistan'da son bir hafta içerisinde peşpeşe yaşanan tutuklamalardan sonra Suud'un önde gelen alim, vaiz ve akademisyenleri harekete geçti.
Twitter'da "15 Eylül hareketi" hashtagı başlatan aktivistler Cuma günü, Muhammed bin Selman yönetiminin hukuksuz tutuklamalarını protesto etmek için sokağa çıkacak.
Etiketler : Suudi Arabistan, 15 Eylül Hareketi, protesto
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