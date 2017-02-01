15 Çeçen Rusya’ya Ölüme Gönderiliyor!
Rusya ya da Ramazan Kadirov yönetimindeki Çeçenistan’a iade edilen Çeçenlerin katledildiğini söyleyen Vişkadjiyev, “Rusya’ya iade edilen Çeçenler öldürülecekler. Orada herhangi bir hukuki yargılama yapılmamaktadır. Adalet yok. Emniyet Yabancılar Şubesi’nde şu an bildiğimiz kadarıyla 15 Çeçen Rusya’ya gönderilmek üzere beklemektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin iade kanununda iade edilecek kişi eğer can güvenliği olmadığını söylerse üçüncü ülke seçme hakkı var. Mesela iade olmak üzere olan bir Çeçen Rusya’ya gitmek istemeyip başka bir ülke seçebilir. Burada da Çeçenler genellikle Ukrayna ya da Gürcistan’ı seçiyor. Ancak bazı Çeçenlere üçüncü bir ülke seçme hakkı verilmiyor.” diye konuştu.
“Çeçenler Suikaste Uğruyor”
Türkiye’de yaşayan Çeçenlerin hem Rusya’ya iade edilmeleri hem de oturum izni alırken yaşadıkları bürokratik zorluklara değinen Vişkadjiyev, “Bilindiği üzere Rusya ve Kadirov yönetimi tarafından hâlen bazı şehit eşleri ve çocukları, bazı yaralı veya sakat kalmış olanlar dâhil birçok Çeçen geri istenmektedir. Bazıları tehditler almaktadır. Bazılarına da suikastçılar gönderildiği aşikâr olmuştur. Mâlesef bazı Çeçenler de Türkiye’de suikaste uğramıştır. Hem bu riskler hem de evraksal ve bürokratik işlemlerde yaşanan bazı eksikler ve problemler nedeniyle hâlihazırda bazı Çeçenler ile ilgili zaman zaman sorunlar yaşanmaktadır.” ifadelerini kullandı.
“Türkiye’de Kurallara Uyuyoruz”
Öte yandan, Çeçenlerin Türkiye’de yasalara saygılı bir şekilde yaşadıklarını söyleyen Vişkadjiyev, “Bilinmesini arzu ederiz ki; kendi ülkemize, vatanımıza can ve namus emniyeti ile ulaşacağımız güne kadar, bizler burada misafir olduğumuz sürece ve Türkiye’de kanun ve kurallar neyi gerektiriyorsa buna uygun bir şekilde hareket ediyoruz, edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan’ın mazlum ve mağdurlar için yürekten oluşturduğu eman içerisinde kendimizi güvende hissediyoruz ve bunun için şükranlarımızı sunuyoruz.” şeklinde konuştu.
Kaynak: Millî Gazete
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