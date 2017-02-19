13 Bin Sığınmacı Fransa’nın Belini Büküyor!

Paris Belediye Başkanı Hidalgo, "Bir haftadır sığınmacı kampının ağırlama kapasitesi gittikçe azalıyor. Kamptaki durum kısa zamanda dayanılmaz bir hal alabilir." dedi.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, kentte kapasitesi dolan sığınmacı kampındaki durumun kısa zamanda dayanılmaz bir hal alabileceğini belirtti.

Le Monde gazetesinin haberine göre Hidalgo, İçişleri Bakanlığına gönderdiği mektupta, "Bir haftadır sığınmacı kampının ağırlama kapasitesi gittikçe azalıyor. Kamptaki durum kısa zamanda dayanılmaz bir hal alabilir." ifadesini kullandı.

Hidalgo, mektubunda "Devlet barınma için gerekli merkezlerin açılması konusunda üzerine düşen sorumluluğu tam olarak yerine getirmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Paris Belediyesinin verilerine göre, şehrin kuzeyinde 3 aydır faaliyet gösteren geçici sığınma merkezinde yaklaşık 5 bin kişi yaşıyor. Kampta yaşayanların yüzde 40'ı Afganistan, yüzde 30'u ise Sudanlı göçmenlerden oluşuyor.

İçişleri Bakanlığı, 2015 ekim ayından bu yana ülkede 13 bin 366 kişinin sığınmacı kabul merkezlerine yerleştirildiğini açıklamıştı.

Calais kentindeki derme çatma çadır ve barakalardan oluşan Jungle kampı Cumhurbaşkanı François Hollande’ın talimatıyla dağıtılmıştı. Kampın dağıtılması sonrası sığınmacılar Paris ve diğer kentlerde kurulan sığınmacı merkezlerine gönderilmişti.

Fransa, bu kampların koşulları yüzünden uluslararası kuruluşların ve sivil toplum örgütlerinin sert tepkilerine hedef oluyor.

AA