12 Eylül’ün Kışkırtıcı ve Şakşakçıları!..

Sinan Ön’ün analizi:

Kendilerine Milli Güvenlik Konseyi adını veren şebekenin, ‘Yüce Türk Milleti’ hitabıyla başlayan bildiri ile gerçekleştirdiği darbe üzerinden 37 yıl geçti. ‘Atatürk’ün emanet ettiği Cumhuriyet’e karşı gerçekleşen irticai ve diğer sapık ideolojik fikirlere’ yönelik, Türkiye Cumhuriyeti’ni koruma ve kollama görevi yerine getirilmişti!

12 Eylül’ün 15 Temmuz ile arasındaki en önemli fark başarılı olmasıdır denebilir. Bir diğer farksa, basında takınılan tavırlar incelendiği zaman görülür. Bugün 15 Temmuz’a karşı bayrak çekenlerin, 12 Eylül’deki tutumları ne kadar ikiyüzlü olduklarını gösteriyor!

Cumhuriyet solda, Tercüman sağda, Milliyet ortanın solunda yer alırken, Hürriyet orta yolcu bir gazete olarak döneme damgalarını vururlar. Bu gazetelerin haberleri, manşetleri, makaleleri incelendiği vakit, darbe öncesi kışkırtıcı, darbe sonrası şakşakçı olarak nasıl bir misyon yüklendikleri ortaya çıkar!

Darbe öncesinde adeta darbeye davetiye çıkaran bir yaklaşımdadırlar. ‘Meclis’te yine havanda su dövüldü’, Meclis aday, vatandaş iş bekliyor’ manşetleri ile yönetememezlik algısı pompalanır. Siyasi partiler arasındaki sürtüşmeler, 12 Eylül’cülerin ‘kardeş kavgası’, ‘siyasi istikrasızlık’ söylemlerine payanda yapılır.

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