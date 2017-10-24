“111 Bin Afrika Fili Dişleri İçin Katledildi”

Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) tarafından yayımlanan raporda, 2016 yılında 40 ton kaçak fildişi ele geçirildiği bildirildi.

AA’da yer alan habere göre, CITES, bunun tüm zamanların en yüksek sayısı olduğuna işaret etti.

Raporda, son 10 yılda 111 bin Afrika filinin dişleri için katledildiğine dikkat çekildi.

“İstenilen Noktaya Hâlâ Varamadık”

CITES Genel Sekreteri John Scanlon, Botsvana, Güney Afrika ve Namibya gibi ülkelerde kaçak avlanma oranlarında düşüş olduğunu ancak yine de Orta Afrika’da son 10 yılda av nedeniyle fil nüfusunda ciddi miktarda azalma yaşandığını vurguladı.

Avlanma oranlarındaki düşüşün olumlu karşılandığını belirten Scanlon, “Devam eden küresel çabaların sonuçları alınmaya başlandı ancak istenilen noktaya hâlâ varamadık.” dedi.