11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Babası Vefat Etti
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün babası Ahmet Hamdi Gül, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün babası Ahmet Hamdi Gül, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören 91 yaşındaki Gül, akşam saatlerinde Acıbadem Kayseri Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Abdullah Gül, cuma günü Kayseri'ye gelerek babasını ziyaret etmişti.
Gül'ün cenazesi öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek
Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün vefat eden babası Ahmet Hamdi Gül'ün cenazesinin öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceğini söyledi.
Vali Kamçı, Ahmet Hamdi Gül'ün Melikgazi ilçesi Kızılırmak Caddesi'nde bulunan evinde Abdullah Gül'e başsağlığı ziyaretinde bulundu.
Kamçı ziyaret sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımızın muhterem babaları saat 18.30'da rahmetli oldular. Allah gani gani rahmet eylesin. Öğle namazına müteakip Cami Kebir'de kılınacak cenaze namazından sonra defin işlemi gerçekleştirilecek" dedi.
Öte yandan, Gül'ün evinin bulunduğu Kızılırmak Caddesi üzerinde de güvenlik önlemleri alındı.
AA
HABERE YORUM KAT