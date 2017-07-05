11 Bin 546 Üniversite Diploması İnceleme Altında
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ'ye iltisaklı olma iddiasıyla kapatılan üniversitelerinden alınan diplomalara ilişkin soruşturma başlattı.
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Sabah gazetesinde yer alan habere ÖSYM ve YÖK'ten gelen bilgilerin örtüşmediği 11 bin 546 diplomanın şaibeli olduğu iddia edildi. Diplomaları incelemek üzere 3 kişilik bilirkişi ekibi oluşturuldu. İlk etapta diploması şaibeli olan 893 kişiye ilişkin soruşturmanın derinleştirildiği belirtildi. Soruşturmanın son 10 yılı kapsadığı belirtilirken kayıt sayısındaki artışın özellikle 2009 sonrasında yoğunlaştığı kaydedildi.
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