11 Bin 546 Üniversite Diploması İnceleme Altında

Sabah gazetesinde yer alan habere ÖSYM ve YÖK'ten gelen bilgilerin örtüşmediği 11 bin 546 diplomanın şaibeli olduğu iddia edildi. Diplomaları incelemek üzere 3 kişilik bilirkişi ekibi oluşturuldu. İlk etapta diploması şaibeli olan 893 kişiye ilişkin soruşturmanın derinleştirildiği belirtildi. Soruşturmanın son 10 yılı kapsadığı belirtilirken kayıt sayısındaki artışın özellikle 2009 sonrasında yoğunlaştığı kaydedildi.