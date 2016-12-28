100 Suriyeli Daha Cerablus’a Geri Döndü

Suriyeli yaklaşık 100 kişilik bir grup Karkamış Gümrük Kapısı’ndan Cerablus’a geçerek ülkelerine geri döndü.

Türk Silahlı Kuvvetleri Müşterek Özel Görev Kuvveti ve koalisyon hava kuvvetlerince, Suriye’nin Türkiye sınırında yer alan Cerablus bölgesindeki tehditlere karşı yürütülen “Fırat Kalkanı” isimli harekâtın ardından, Türkiye’de barınan mülteciler Cerablus’a geri dönmeye devam ediyor.

AA’da yer alan habere göre, ülkelerine gitmek için Gaziantep Valiliği’ne müracaat eden Suriyeliler, alınan izinlerin ardından aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu 100 kişi, Karkamış Gümrük Kapısı’na geldi.

Bavullarının yanı sıra kamyonetlere yükledikleri ev eşyalarını da beraberlerinde getiren gruptakiler, Karkamış Spor Salonu’ndaki kayıt işlemlerinin ardından, güvenlik kontrolünden geçerek Cerablus’a gönderildi.

Sınır kapısını geçen Suriyeliler, kendilerini bekleyen kamyonetlere binerek, evlerine döndü.