100 Milyar Dolarlık Diplomasi

Suudi Arabistan-Irak arasında işbirliğinin kısa zamanda bir ittifaka dönüşmesi amacıyla iki taraf arasında üst düzey görüşmeler yapılıyor. Bu çerçevede Suudi Arabistan’ın toplam maliyeti 100 milyar doları bulacak ve Irak'ın inşasını sağlayacak bir planı kabul ettiği belirtiliyor. Riyad aynı zamanda Bağdat’ın İran etkisinden çıkarak Arap dünyasına dönüşünü de destekleyecek.

Irak ve Suudi Arabistan’dan üst düzey yetkililerin yaklaşık altı aydır iki ülke arasında yeni bir ittifak kurmak için çalıştıkları ortaya çıktı. The Guardian gazetesinin haberine göre, Suudi Arabistan, Irak’ın ABD işgali ve IŞİD ile mücadele sürecinde zarar gören şehirlerinin yeniden inşasını üstlenirken, Irak’ın da Arap dünyasına geri dönüşünü destekleyecek. Şehirlerin yeniden inşasının yaklaşık 100 milyar doları bulacağı belirtiliyor. İki tarafın hedefleri arasında Irak üzerindeki İran nüfuzunu geriletmek de bulunuyor. Suudi Arabistan’ın ittifak çerçevesinde yaklaşık 100 milyar dolarlık bir yatırımı Irak’a yapması planlanıyor. İki ülke arasındaki ilişkiler Arap milliyetçisi Şii din adamı Mukteda Sadr’ın Cidde ziyareti sonrası ivme kazanmıştı. Taraflar arasında, ekonomi koordinasyon konseyi kurulurken, 27 yıldır kapalı olan Arar sınır kapısı açılmış ve Suudi Arabistan, Şiilerin Irak’taki kutsal şehri Necef’te bir konsolosluk açma planını duyurmuştu.

DEV YATIRIM

Irak’ta Sünni nüfus ağırlıklı şehirler Musul, Felluce, Ramadi ve Tikrit, ABD işgali ve IŞİD ile mücadelede ağır hasar gördü. Suudi Arabistan’ın son bir yıldır Irak’a bu şehirlerin yeniden inşası için yatırım teklifinde bulunduğu biliniyor. İngiliz The Guardian'ın haberine göre iki taraf arasında altı aydır devam eden görüşmeler kapsamında Sünni şehirlerin Riyad tarafından yeniden inşa edilmesi fikri kabul kazandı. Özellikle 2018’in ilk aylarında Irak’ta yapılacak seçimler öncesinde böyle bir hamlenin, ülkedeki Sünni nüfusun Bağdat’a bağlılığını yeniden sağlamak için önemli olduğu değerlendiriliyor. Başta Musul olmak üzere Sünni ağırlıklı nüfusa sahip şehirlerin imarı için 100 milyar dolarlık bir yatırımın gerektiği belirtiliyor. Riyad’ta üst düzey isimlerin şehirlerin yeniden inşasında özellikle İran nüfuzunun geriletilmesi açısından önemli fırsatlar gördüğü de biliniyor. Irak Meclisi Dış İlişkiler Komisyon Başkanı İhsan el Şameri de “Ülkenin yeniden inşasını sağlayacak mali destek bir iyi niyet ve ekonomik olarak zor bir dönemden geçen Iraklılarla dayanışma göstergesi olacak” değerlendirmesinde bulunuyor.

İran etkisi kırılacak

Suudi Arabistan ve Irak’tan üst düzey yetkililer, görüşmeler çerçevesinde İran’ın Bağdat üzerindeki etkisini azaltmak ve mezhepçi politikalarının önüne geçmek için de anlaştılar. Bu çerçevede Riyad yönetimi, Irak’ın tekrardan Arap dünyasında etkin rol almasının önünü açmak için çalışacak. Bu çerçevede Mukteda Sadr’ın etkin rol oynaması bekleniyor. Suudi Arabistan eski devlet bakanı Saad el-Cabri, Sadr’ın ziyaretini “Irak’ın Arap dünyasına geri dönmesi için önemli bir adımdı” yorumunda bulunurken, “İran’ın Irak’ı domine etmesinin ve mezhepçi politikalarının yayılmasının engellenmesi lazım. Riyad ve Bağdat arasında artacak işbirliği, Irak’a bölgesel desteğin özellikle de Körfez bölgesinden artmasına sebep olacak.” değerlendirmesini yaptı. İhsan el Şameri ise “Irak-Suud ilişkilerinde yeni bir sayfa açıldı” yorumunda bulunarak, “Irak Arap dünyasına geri dönmek istiyor ve buna açılan pencere Suudi Arabistan” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Yeni Şafak