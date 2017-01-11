100 Fransız YPG/PKK’yi Eğitiyor

»Ana Sayfa»Suriye
11.01.2017 07:39
100 Fransız YPG/PKK’yi Eğitiyor
PKK’nın Suriye kolu YPG ve onun güdümündeki Demokratik Suriye Güçleri'ni (DSG) Rakka operasyonu öncesinde Fransız askerlerinin eğittiği ileri sürüldü.

Erbil merkezli BasNews'in iddiasına göre 100 Fransız askeri, danışmanlık ve eğitim amacıyla YPG saflarında Rakka operasyonuna hazırlanıyor. Söz konusu Fransız askerlerinin, koalisyon güçlerine bağlı olarak YPG/DSG'ye askeri danışmanlık, operasyon planı ve hava operasyonlarında koordinasyon konusunda destek verdiği öğrenildi. Fransa askerlerinin büyük bölümünün, Ayn el Arap'taki (Kobani) ABD askeri üssünde konuşlandığı belirtiliyor.

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