“100 Bin Arakanlı Bangladeş’e Geçmeyi Bekliyor”

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Joel Millman, 25 Ağustos’tan bu yana Arakan’daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş’e göç eden Arakanlı Müslümanların sayısının 515 bine ulaştığını belirtti.

AA’da yer alan habere göre, Sözcü Millman, IOM ekiplerinin Bangladeş-Myanmar sınırında yaptığı takiplere göre, hâlen günde tahminen 2 bin göçmenin Cox’s Bazar’a geçtiği bilgisini paylaştı.

Kamplara ulaşan göçmenlerin bitkin düştüğünü ve çoğunlukla beraberinde bir şey getiremediklerini anlatan Millman, uluslararası gözlemcilere göre, hâlen Arakan’ın kuzeyindeki Buthidaung kentinde yaklaşık 100 bin Müslümanın Bangladeş’in Cox’s Bazar kentine geçmek için beklediğini kaydetti.

IOM’nin son 6 haftada Bangladeş’e geçen göçmenlerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için uluslararası topluma 120 milyon dolar tutarında yardım çağrısı yaptığını dile getiren Millman, bu parayla gelecek 6 ay boyunca 450 bin göçmene yardım yapılmasının amaçlandığını kaydetti.