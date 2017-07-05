10 Yıllık İşkencenin Ardından Gelen Özür ve Tazminat!

Afganistan’da ABD askerlerine karşı suç işlediği iddia edilerek tutuklanan ve 10 yıl boyunca Guantanamo Askeri Üssü’nde hapsedilen Ömer Hadr, vatandaşı olduğu Kanada hükümetinden resmi bir özür almaya hazırlanıyor.

Guantanamo’nun en genç tutuklusu unvanına sahip olan Ömer Hadr 15 yaşındayken tutuklanmış ve 10 yıl boyunca ABD askerleri tarafından işkence ve kötü muameleye maruz bırakılmıştı.

Asya’nın Sesi’nde yer alan habere göre, Kanada hükümeti, Ömer Hadr’a 10 milyon dolar tazminat ödeyecek.

Ailesiyle tatil için Afganistan’a gittiği sırada bir ABD saldırısına tanık olan Ömer Hadr, saldırıda bir gözünü kaybetmiş ve omzu kırılmıştı. ABD askerleri ise Hadr’ı “suçlu” görerek tutuklamıştı.