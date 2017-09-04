10 Günde 73 Bin Arakanlı Mülteci Durumuna Düştü

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Myanmar’ın Arakan (Rakhine) eyaletinde ordu ve Budist milliyetçilerin saldırılarından kaçarak Bangladeş’e ulaşan Arakanlı sayısının 73 bine yükseldiğini bildirdi. BMMYK’nın Sözcüsü Vivian Tan, ordu ve Budist milliyetçilerin saldırılarının başladığı 25 Ağustos’tan bu yana 73 bin sivilin Bangladeş’e geçtiğini söyledi.