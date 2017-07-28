10 Dakikalık Yağmur İstanbul’da Hayatı Felç Etti

Yağışa eşlik eden fırtına sebebiyle, 228 ağaç devrildi, 88 çatı uçtu. Ceviz büyüklüğünde dolular, evlerin ve araçların camlarını kırdı. Karaköy limanında 5 vinç devrilirken, Feriköy’de mezarlık duvarı çöktü.

İstanbul’da dün akşam saatlerinde 10 dakika kadar etkili olan şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kenti akşam saatlerinde etkisi altına alan şiddetli fırtınaya eşlik eden yağış nedeniyle başta D-100 Karayolu Avrupa Yakası’ndaki bölümü başta olmak üzere tüm bağlantı yolları ve caddelerdeki trafik durma noktasına geldi. On binlerce İstanbullu iş çıkış saatinde bastıran sağanak sebebiyle evine ulaşmakta zorlandı. Çatıları uçuran, vinçleri deviren fırtınaya ceviz büyüklüğünde dolu yağışının eşlik etmesi, İstanbul’da daha önce rastlanmayan görüntülere sebep oldu. Evlerin ve araçların camlarını kıran dolu yağışı 5 dakika kadar etkili oldu.

5 KİŞİ YARALANDI

Şehirde çok sayıda su baskınına sebep olan yağış sebebiyle alt geçitlerde mahsur kalan otobüslerin üzerine çıkan vatandaşlar iş makineleriyle kurtarıldı. Feriköy’de Protestan Mezarlığı’nın istinat duvarının çökmesi sonucu 2 kişi hafif yaralandı. Karaköy limanındaki 5 vinç fırtına sebebiyle konteynırların üzerine devrildi. İçinde kimyasal madde bulunan konteynırların alev alması üzerine çıkan yangın ilerleyen saatlerde kontrol altına alındı. Olayda 2 kişi yaralandı. Küçükçekmece’de devrilen elektrik direğinden dolayı akıma kapılan bir kişi yaralandı. Yine Küçükçekmece’de bir caminin minaresi devrilirken yaralanan olmadı. Kağıthane ve Eyüp’te yıldırım düşen odun ve plastik depolarında yangın çıktı. Yangınlar büyümeden kontrol altına alındı.

ULAŞIM FELÇ OLDU

Atatürk Havalimanı’nda 13, Sabiha Gökçen’de ise 7 uçak in,iş için başka şehirlere yönlendirildi. Fırtına öncesi kalkış yapan bir Atlasglobal uçağı ise havada doluya yakalanınca hasar görüp Atatürk Havalimanı’na geri dönmek zorunda kaldı. Şiddetli yağış sebebiyle, Dolmabahçe, Taksim ve Avrasya tünelleri bir süre kapalı kaldı. Marmaray seferleri bir süre durdurulurken, tramvayın Kabataş ve Fındıklı istasyonlarındaki direklerin hasar görmesi nedeniyle seferler durduruldu. Yağışa Marmara Denizi ve Boğaz’da yakalanan vapur ve motor yolcularına can yelekleri dağıtıldı.

80 KİLOMETRE HIZINDA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), açıklamasına göre Aksaray’da metrekareye 16 kilogram, AKOM’da metrekareye 23 kilogram, Çavuşbaşı’nda metrekareye 30 kilogram, Yenibosna’da metrekareye 25 kilogram, Merter’de metrekareye 30 kilogram, Bostancı’da da metrekareye 15 kilogram yağış düştü. Yağışla birlikte lodos yönünden kuvvetlice, aralıklarla fırtına şeklinde esen rüzgar Aksaray’da saatte 80 kilometreye ulaştı. Hava sıcaklıkları da 10 derece kadar azalarak mevsim normallerinin altına indi. Belediye ekipleri su baskınlarıyla 6 bin 388 personel, bin 194 araç, 417 motopomp, 786 dalgıç pompası ve ekipman ile mücadele ediyor. 153-Beyaz Masa ve 110 itfaiye ile komuta merkezlerine yağışın ilk 5 dakika içerisinde 250 su baskını ihbarı geldi.

Tünelleri su bastı

Şiddetli yağışın ardından Dolmabahçe tünelinde birçok araç mahsur kalırken bazı araçlar ise tünel girişinden geri geri çıkmaya çalıştı. Tünel ucunda bekleyen bazı sürücüler ise araçlarından indi. Taksim Tünel’i de sular altında kaldı. Tünelde birçok araç mahsur kaldı. Fırtına sırasında Avrasya Tüneli’nin içindeki araçların kötü hava şartlarında dışarı çıkamaması ve Avrasya Tüneli’ne sığınması sebebiyle tünelin Avrupa-Asya yönünde 17 dakika, Asya-Avrupa yönünde ise 11 dakika boyunca geçici olarak kapatıldı. Asya Yakası’nda tünel girişine bağlanan D100 Karayolu’nda kısmi su birikintisi Asya-Avrupa istikametine tünel girişini engelledi. İSKİ ekipleri suyu tahliye çalışmalarına gece süresince devam etti.

Faciaya kıl payı

Fırtına nedeniyle TCDD Haydarpaşa Liman Rıhtımı’nda bulunan 4 vinçten birisi, liman sahasındaki 9 vinçten 4’ü ve yaklaşık 100 konteyner devrildi. İçerisinde kimyasal madde bulunan konteynerlerin üzerine vinçlerin devrilmesiyle çıkan yangının itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü. Olay sırasında yaralanan bir Gümrük Muhafaza memuru hastaneye kaldırıldı.

Mezarlık duvarı çöktü

Şişli Pangaltı’da bulunan Protestan Mezarlığı’nın istinat duvarı şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle çöktü. Bu sırada duvar kenarından geçen iki vatandaş göçük altında kadı. Biri erkek biri kadın olduğu öğrenilen vatandaşların yardımına çevredekiler koştu. Vatandaşların çabalarıyla göçük altında kalan iki kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Vapurda panik

İstanbul’da şiddetli yağış ve fırtına Karaköy-Kadıköy vapurunda paniğe yol açtı. Dalgaların yükselmesiyle vapurda olanlar dağıtılan can yeleklerini giydi.