10 Bin Öğrenci Camide Buluştu!

Arnavutköy'de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğünün birlikte organize ettiği "Arnavutköy Okul-Cami Buluşması Projesi" kapsamında, Arnavutköy Yeşil Camii'nde 10000’e yakın öğrenci katılımıyla Kutlu Doğum Etkinliği programı düzenlendi.

Arnavutköy ilçesinde bulunan Şehit Onbaşı Murat Şengöz İmam Hatip Okulu, Anafartalar Ortaokulu, Piri Reis İlkokulu, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Taşoluk İlkokulu, Cemal Reşit Rey İlkokulu, Borsa İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi ve diğer okulların katılımıyla gerçekleştirilen program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Daha sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmasını İlçe Müftüsü Bahri Şamat yaptı. Kutlu Doğum Haftasının bu yılki ana temasının "Güven Toplumu" olduğuna değinen Şamat, tüm dünyada ve özellikle de komşumuz olan ülkelerde yaşanan sıkıntılardan bahsetti.

Arnavutköy Yeşil Cami İmam Hatibi İsrafil Kiracı’nın yaptığı dua ile son bulan etkinliğin ardından yaklaşık 10 bin öğrencinin katılımıyla cemaatle öğlen namazı kılındı.

Namaz için geldikleri camide öğrencileri gören yaşlılardan bazıları duygulandı ve “Elhamdülillah” diyerek şükretti.

Namazın ardından Arnavuyköt Belediyesi öğrencilere meyve suyu ve kek ikramında bulundu.

Kaynak: Yeni Akit