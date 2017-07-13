1 Yılda MEB'den 33 Bin 74 Personel İhraç Edildi

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB), 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 33 bin 74 personel ihraç edildi, bin 64 özel okul, bin 424 özel öğretim kurumu ve 848 öğrenci yurdu kapatıldı.

15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişiminden sonra çıkarılan kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile MEB'den 33 bin 74 personel ihraç edildi.

İhraç edilen personelden 4 bin 756'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 bin 117 personel adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle ihraç edilen 627 personel firar etti.

Kanun hükmünde kararnamelerle toplam 4 bin 513 personele görevden uzaklaştırma tedbiri getirildi. Uzaklaştırma tedbiri devam eden personelin 339'u tutuklandı. Gözaltına alınan Bakanlık çalışanlarından 810'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 7 FETÖ üyesi ise firar etti.