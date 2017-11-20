1 Yılda Esed Rejimine Ait 403 Tank Tahrip Edildi

Yerel haber aktarımı yapan "Nors For Studies" ajansı tarafından servis edilen rakamlara göre, 2017 yılı başlangıcından Ekim ayı sonuna kadar yaklaşık on aylık süre içinde Esed rejimine bağlı güçlere ait toplam 403 tank tahrip edildi.

Ajans tarafından servis edilen verilere göre, yüzde 75'lik bir kısma tekabül eden 305 tank düzenlenen saldırılar neticesinde kısmen tahrip edildi. Yüzde 17'lik bir kısmı oluşturan 70 tank ise büyük oranda imha oldu.

Aynı şekilde verilere göre belirtilen tarih aralığı içinde 28 tank da muhalifler tarafından ele geçirildi.

Ajans tarafından servis edilen grafikte tahrip edilen tankların tipi ve sayısı ile ilgili ayrıntılı bilgiler yer alıyor.

"Nors For Studies" tarafından yayınlanan grafik:

Kaynak: Mepa News