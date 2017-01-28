1 Milyon 200 Bin Liralık Faturanın Sorumlusu O Değilmiş!
Elif Doğan Türkmen, yaptığı yazılı açıklamada, 2016 yılında yaklaşık 1 milyon 200 bin TL'lik haberleşme giderinin TBMM tarafından karşılandığı yönündeki haberlere yanıt verdi.
Milletvekili olarak yasama ve siyasi çalışmalarını, birçok yöntemle seçmenleri ve kamuoyu ile paylaştığını belirten Türkmen, bu yöntemlerden bir kısmının SMS, bir kısmının da yazılı bildirim şeklinde olduğunu aktardı.
"Divan üyesi olarak benden önce alınmış bir karar ile divan üyelerine verilen hakkı ben de kullandım." açıklamasında bulunan Türkmen, kullanılan bu hakkın, tamamen seçmenleri, hemşehrileri ve kamuoyuna yönelik bir bilgilendirme, iletişim amaçlı olduğunu vurguladı.
İşte Türkmen'in 1 milyon kişiye gönderdiği o mektup
Elif Doğan Türkmen, şunları kaydetti:
"TBMM yönetimi tarafından satın alınan, kaça alındığını bilmediğimiz, kullanımımıza sunulan bu hak ve hizmetlerin fahiş fiyatlarından sorumlu tutulması gereken kişinin ben olmadığını düşünüyorum. Bu tamamen açık olan harcamaların ulaştığı düzey konusunda tarafıma hiçbir bilgi ve maliyet bildirilmemiştir. Asıl sorulması gereken sorunun; bu hizmetleri fahiş fiyatlardan satın alıp bu konuda bize en küçük bir bilgi bile vermeden kullananlara olması gerekir. Herkes şunu iyi bilsin, milletvekili olarak gerek divan üyesi olduğum süre boyunca gerekse daha sonra yaptığım yasama ve siyasi çalışmalarımı aynı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğim. Önceliğimiz ve hesap vereceğimiz yer seçmenlerimiz ve milli iradedir. Hesabını veremeyeceğim tek bir çalışmamız ve hareketimiz olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır."
38 KİŞİ LİMİTSİZ HARCIYOR
TBMM mevuzatına göre milletvekillerine haberleşme gideri için yıllık iki maaş tutarı ödenek ayrılıyor. Ancak TBMM Başkanlık Divanı üyeleri ve parti grup başkanvekillerinden oluşan 38 kişi ise limitsiz haberleşme harcaması yapabiliyor. Sadece TBMM Başkanlık Divanı ve parti gruplarının yaptığı haberleşme harcamalarının 2016 için 10 milyon TL'ye yaklaştığı öğrenildi.
Başkanlık Divanı'nında 38 kişinin yaptığı sınırsız haberleşme harcamaları için belli bir limit konulması görüşünde uzlaşma sağlandı. Önümüzdeki divan toplantısına sınırın ne kadar olacağı konusunda TBMM Genel Sekreterliği'nin yaptığı çalışma doğrultusunda karar alınacak.
Sınır getirilecek
Bu arada Meclis mevzuatında yıllık haberleşme giderleri için iki maaş tutarı ödenek ayrılan milletvekillerinin çoğunun 2016 için belirlenen 31 bin TL'lik sınırı aştıkları ortaya çıktı. Mevzuatta ödenek sınırını aşan bölümün tek seferde tahsil edilmesi düzenlenirken, Meclis yönetiminin yıllık 31 bin TL'lik ödeneği aşan bölümü için milletvekillerine taksitle ödene fırsatı getirdiği belirlendi.
AA
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