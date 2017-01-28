1 Milyon 200 Bin Liralık Faturanın Sorumlusu O Değilmiş!

»Ana Sayfa»Gündem
28.01.2017 21:12
1 Milyon 200 Bin Liralık Faturanın Sorumlusu O Değilmiş!
1 milyon 200 bin TL'lik faturayı Meclis'e yüklemeye çalışan CHP'li vekil 1 milyon 200 bin liralık haberleşme faturasına ilişkin 'Hesabını veremeyeceğim hiçbir hareketim yok, sorumlusu ben değilim' dedi.

Elif Doğan Türkmen, yaptığı yazılı açıklamada, 2016 yılında yaklaşık 1 milyon 200 bin TL'lik haberleşme giderinin TBMM tarafından karşılandığı yönündeki haberlere yanıt verdi.

Milletvekili olarak yasama ve siyasi çalışmalarını, birçok yöntemle seçmenleri ve kamuoyu ile paylaştığını belirten Türkmen, bu yöntemlerden bir kısmının SMS, bir kısmının da yazılı bildirim şeklinde olduğunu aktardı.

"Divan üyesi olarak benden önce alınmış bir karar ile divan üyelerine verilen hakkı ben de kullandım." açıklamasında bulunan Türkmen, kullanılan bu hakkın, tamamen seçmenleri, hemşehrileri ve kamuoyuna yönelik bir bilgilendirme, iletişim amaçlı olduğunu vurguladı.

İşte Türkmen'in 1 milyon kişiye gönderdiği o mektup

280120172057329900232_3.jpg

Elif Doğan Türkmen, şunları kaydetti:

"TBMM yönetimi tarafından satın alınan, kaça alındığını bilmediğimiz, kullanımımıza sunulan bu hak ve hizmetlerin fahiş fiyatlarından sorumlu tutulması gereken kişinin ben olmadığını düşünüyorum. Bu tamamen açık olan harcamaların ulaştığı düzey konusunda tarafıma hiçbir bilgi ve maliyet bildirilmemiştir. Asıl sorulması gereken sorunun; bu hizmetleri fahiş fiyatlardan satın alıp bu konuda bize en küçük bir bilgi bile vermeden kullananlara olması gerekir. Herkes şunu iyi bilsin, milletvekili olarak gerek divan üyesi olduğum süre boyunca gerekse daha sonra yaptığım yasama ve siyasi çalışmalarımı aynı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğim. Önceliğimiz ve hesap vereceğimiz yer seçmenlerimiz ve milli iradedir. Hesabını veremeyeceğim tek bir çalışmamız ve hareketimiz olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır."

38 KİŞİ LİMİTSİZ HARCIYOR

TBMM mevuzatına göre milletvekillerine haberleşme gideri için yıllık iki maaş tutarı ödenek ayrılıyor. Ancak TBMM Başkanlık Divanı üyeleri ve parti grup başkanvekillerinden oluşan 38 kişi ise limitsiz haberleşme harcaması yapabiliyor. Sadece TBMM Başkanlık Divanı ve parti gruplarının yaptığı haberleşme harcamalarının 2016 için 10 milyon TL'ye yaklaştığı öğrenildi.

Başkanlık Divanı'nında 38 kişinin yaptığı sınırsız haberleşme harcamaları için belli bir limit konulması görüşünde uzlaşma sağlandı. Önümüzdeki divan toplantısına sınırın ne kadar olacağı konusunda TBMM Genel Sekreterliği'nin yaptığı çalışma doğrultusunda karar alınacak.

Sınır getirilecek

Bu arada Meclis mevzuatında yıllık haberleşme giderleri için iki maaş tutarı ödenek ayrılan milletvekillerinin çoğunun 2016 için belirlenen 31 bin TL'lik sınırı aştıkları ortaya çıktı. Mevzuatta ödenek sınırını aşan bölümün tek seferde tahsil edilmesi düzenlenirken, Meclis yönetiminin yıllık 31 bin TL'lik ödeneği aşan bölümü için milletvekillerine taksitle ödene fırsatı getirdiği belirlendi.

AA

Etiketler:
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Yunanistan'dan İade Edilmeyen Darbeci Askerlere İlişkin Açıklama27 Ocak 2017 Cuma 21:41
  • Uludere Belediyesi'ne Kayyum Atandı27 Ocak 2017 Cuma 20:21
  • İHH, 2016’da 21 Ülkede 901 Su Kuyusu Açtı27 Ocak 2017 Cuma 15:15
  • Erdoğan: İstanbul Boğazı’nı Felç Ettiler27 Ocak 2017 Cuma 13:34
  • Yeni Büyükelçi Atamaları İlan Edildi27 Ocak 2017 Cuma 11:53
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: "El Bâb'dan Derine İnmemek Lâzım"27 Ocak 2017 Cuma 08:24
  • Bahçeli İsim Vererek Medya Patronlarını Yerden Yere Vurdu26 Ocak 2017 Perşembe 21:58
  • Kilis ve Gaziantep'te 'Bylock' Kullanan 9 Asker ve 8 Polis Tutuklandı26 Ocak 2017 Perşembe 21:37
  • Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan’ın Kararını Protesto Ediyoruz26 Ocak 2017 Perşembe 19:26
  • Yunanistan 8 Darbecinin İadesini Reddetti26 Ocak 2017 Perşembe 17:20
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    1982 Anayasası
    1982 Anayasası
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim