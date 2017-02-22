“1 Mart Tezkeresi İyi ki TBMM’den Geçmemiş!”
1 Mart Tezkeresi İyi ki Geçmemiş!
Elif Çakır / Karar
George W. Bush dışında Irak işgali kararının altında imzası olan bütün isimler pişman.
Dönemin CIA Başkanı George Tenet’in itirafına göre, “Irak’a savaş açmayı kafaya koyan, işgal etmek için yanıp tutuşan” George W. Bush’a “her halükarda yanında” olma sözü veren dönemin İngiltere Başbakanı Tony Blair pişman.
Şimdi “kandırıldım” diyen Blair, Chilot Komisyonu’nun raporunda yer alan bilgilere göre, o günlerde “her halükarda” Irak’ı işgal etmeyi kafaya koyan Bush’a ‘plan’ ve ‘strateji’ konusunda akıl veren, “Saddam’dan kurtulmak harika olur” sevinç çığlıkları atan birisi.
Hani, rapordaki konuşmaların seyrine bakılırsa, iki lider telefonda değil de karşılıklı otursalar ‘çak çak’ yapacaklar neredeyse!
Blair, “Bush tarafından o kadar ikna edilmiş ki, Irak’ı işgal etmezlerse Irak halkının birbirlerini kitleler halinde öldüreceklerine” inanmış!
Blair, Chilot Komisyonu Raporu’nun açıklanmasından kısa bir süre önce çıktığı CNN International’da 2003’te ABD öncülüğündeki Irak işgalinde yaptıkları hatalardan dolayı, yeterli kanıtlar olmadan Irak’ı işgal etmede ABD ile işbirliğine girdiklerinden dolayı İngiltere halkından açıkça özür dileyip, IŞİD’in yükselişinde Irak Savaşı’nın büyük katkısının olduğunu da itiraf etti.
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Irak işgali kararının altında imzası bulunan İngiltere eski Dışişleri Bakanı Jack Straw da pişman. O da ‘kandırıldım’ diyenlerden.
Fırsatını bulduğu her platformda ‘hataları için pişman’ olduğunu dile getiriyor.
Jack Straw’ın nedameti evvelsi gün Habertürk’ün birinci sayfasındaydı. Dediğim gibi Straw pişmanlığını ilk kez dile getirmiyor. Defalarca yaptıklarının hata olduğunu açıkladı. Özür diledi. Straw’dan gelen yeni itiraf ise “aile” itirafı.
Aslında Straw “eşi ve Blair arasında” kaldığını açıklarken ‘makam ve vicdanı’ arasında bir siyasetçinin dünyanın neresinde olursa olsun ‘aynı’ olduğunun itirafını yapıyor. Okuyun:
“Savaş kararı almak çok zor bir şey, büyük sorumluluk. Ben dönemin başbakanı Tony Blair’e ‘Bunu desteklemiyorum’ dediğimde hükümeti terk etmek zorunda kalabilirdim. Çok zor bir karardı. Eşim ve iki çocuğum savaşa karşıydı. Bu konuda çok tartıştık. Ama kamuoyu nezdinde bana sadık davrandılar. İnsanlar hayatlarını kaybettiği için pişmanım, hatalarım yüzünden pişmanım.”
Ne diyelim?
Keşke ailesini dinleyebilseymiş!
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Bugün ‘kandırıldık’, ‘yanıltıldık’ diyen Straw da tıpkı Blair gibi o günlerde bir an önce Irak’a girilmesi için heyecan duyan isimlerden. O kadar ki İngiltere’nin “Irak’a girmemiz için BM tarafından yeni karar çıkmasına gerek yok” resti çeken, dahası Avrupa Birliği ülkelerini ABD’nin yanında yer alması için ikna etmeye çalışan bir isim.
Ama bugün pişman!
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ABD’nin Irak’ı işgali döneminde ABD Dışişleri Bakanı olan Colin Powell da pişman. Powell, o dönemde Güvenlik Konseyi’nde “Saddam’ın elinde kitle imha silahlarının” olduğuna dair bir sunum yapan isim. Sonrasında ‘eline tutuşturulan belgelerin’ sahte olduğu ortaya çıktı. Ama iş işten geçmişti.
Powell, “Kitlesel imha silahları da yoktu, Saddam Hüseyin yönetiminin 11 Eylül saldırısı bağlantısını gösteren tek bir kanıt da” itirafını yaparken, BM’de yaptığı bu sunumun yaşamında bir leke olarak kalacağını açıkladı.
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Peki, ya ‘istihbarat raporları-CIA’ diyorsunuz değil mi?
E o zaman bir kez daha yazalım, dönemin CIA Başkanı George Tenet’in tarihi itirafını:
“Bush Irak’ı işgal etmeyi kafaya koymuştu. Bize ‘Saddam’ın silahları var, biliyorum, kanıt bulun’ baskısı yapıyordu. Bizim elimizde kitle imha silahlarıyla ilgili bir rapor ve öyle bir kanıt yoktu.”
Şimdi siz söyleyin bakalım. Bush’un dışında kalan kim varsa ABD’nin Irak işgalinin hata olduğunu söylüyor. Yedi yılda tamamlanan, 12 ciltlik Chilot Raporu’na göre Irak işgalinin vehametini ortaya koyarken...
Söyleyin bakalım. İyi ki bu kanda elimiz yok. İyi ki 1 Mart Tezkeresi TBMM’den geçmemiş, şükürler olsun demiyor musunuz sizler de...
Bugün Türkiye’nin eli temiz ise, AK Parti hükümetinin yetkilileri Chilot Raporu’na ayıplı kişiler olarak girmemişse... 1 Mart Tezkeresi’ne ret oyu veren birkaç isim sayesindedir.
İyi ki geçmemiş. İyi ki...
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